Как передает Minval, в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума подписаны 12 документов, охватывающих строительство, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, инвестиции, цифровые технологии и международное сотрудничество.

В частности, подписаны следующие документы:

1. Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и развития — между заместителем министра экономики Азербайджана Анаром Ахундовым и заместителем генерального директора акционерного общества «ROX Group»;

2. Соглашение о сотрудничестве по проектам солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане — между директором Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавидом Абдуллаевым и заместителем исполнительного директора «ROX Group» Та Нгок Да;

3. Соглашение о производстве карбида кремния, оксида кремния и кремния на основе новых технологий — между председателем правления Алятской свободной экономической зоны Валехом Алескеровым и основателем Inovest AFEZCO Виталием Евдокименко;

4. Проекты плантаций и перерабатывающих предприятий ABAK-WASSERSTEIN в Азербайджане — документ подписали глава Исполнительной власти Агстафинского района Сеймур Оруджов и представитель швейцарской компании iCsquared GmbH Золтан Петер Стучлик;

5. Агдамский проект по птицеводству — соглашение подписали председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса Ульви Мансуров, генеральный директор AgroDairy Ниязи Амирбейов, заместитель председателя правления AGROFERT a.s. Петр Чингр и член правления компании Либор Немечек;

6. Проект по производству ветеринарных вакцин — между Ульви Мансуровым и директором VETAL HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ A.Ş. Абдуллахом Тутаком;

7. Создание фармацевтического производственного предприятия — документ подписали Ульви Мансуров и финансовый директор Saneca Pharmaceuticals a.s. Ондржей Драгун;

8. Приобретение Азербайджано-Оманским фондом прямых инвестиций доли в AzərTürk Bank. Соглашение подписали исполняющий обязанности исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Даянат Садуллаев и генеральный менеджер G2G-фондов Управления инвестиций Омана Саиф Аль-Махруки;

9. Соглашение о сотрудничестве между Esyasoft, SOCAR и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана — документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, представитель Esyasoft Бипин Чандра и представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана;

10. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и Итальянской федерацией футбола — документ подписали президент SOCAR и АФФА Ровшан Наджаф и президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго;

11. Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной в сфере содействия инвестициям — между исполнительным директором AZPROMO Юсифом Абдуллаевым и исполнительным директором UkraineInvest Мариной Хлыстун;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и Microsoft Ireland Operations Limited — документ подписали заместитель министра экономики Азербайджана Азер Байрамов и генеральный директор Microsoft по Румынии, Молдове и странам СНГ Габриэла Попеску.

Подписанные документы охватывают широкий спектр направлений — от возобновляемой энергетики, промышленного и фармацевтического производства до сельского хозяйства, цифровизации, банковских инвестиций и международного инвестиционного сотрудничества.