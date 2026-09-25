Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций и готова предложить широкие возможности для реализации совместных инициатив.
Об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в соцсети Facebook, комментируя подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Ukraine Invest в рамках 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).
По его словам, данное соглашение является практическим шагом к углублению инвестиционного взаимодействия, развитию деловых контактов и созданию новых возможностей для украинского и азербайджанского бизнеса.
«Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций и готова предложить широкие возможности для реализации совместных инициатив — от восстановления и инфраструктуры до энергетики, логистики, аграрного сектора, промышленности и технологий»,- отметил он.