Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций и готова предложить широкие возможности для реализации совместных инициатив.

Об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в соцсети Facebook, комментируя подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Ukraine Invest в рамках 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).

По его словам, данное соглашение является практическим шагом к углублению инвестиционного взаимодействия, развитию деловых контактов и созданию новых возможностей для украинского и азербайджанского бизнеса.