Успешно продолжаются тренировки в ходе совместных военных учений «Сила единства–2026», проводимых в Азербайджане.

В соответствии с планом учений, в целях совершенствования умений личного состава действовать в различных условиях, а также координации управления и взаимодействия подразделений был выполнен ряд практических тренировок, сообщает минобороны.

В ходе тренировок были выполнены задачи по продвижению под огневой поддержкой, проведению операций на различных территориях с использованием бронетехники.

Личный состав успешно выполнил поставленные задачи, соблюдая правила безопасности, были отработаны практические навыки скоординированных и согласованных действий подразделений.

Основной целью тренировок является повышение уровня профессиональной подготовки личного состава и готовности военнослужащих стран-участниц к скоординированным действиям в различных условиях, а также совершенствование возможностей взаимодействия.