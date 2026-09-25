Под председательством Азербайджана, осуществляющего ротационное председательство в Организации тюркских государств (ОТГ), в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась неформальная встреча Совета министров иностранных дел ОТГ.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

На встрече обсуждались вопросы подготовки к 13-му саммиту ОТГ, который пройдёт 29–30 октября 2026 года в Анкаре под председательством Турции, а также глобальные и региональные события, представляющие интерес для тюркского мира.