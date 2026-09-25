Пять должностных лиц Министерства обороны Казахстана задержаны после гибели военнослужащих во время учений «Хазар Қорғаны — 2026» на Каспии. Об этом заявили в МВД республики.

В числе задержанных – начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.

Все они признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау.

По факту гибели военнослужащих во время учений «Хазар Қорғаны – 2026» военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.