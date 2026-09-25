Небольшой учебный самолет, который в любой момент может обернуться носителем управляемых бомб и ракет, — находка почти идеальная для страны с тощим оборонным бюджетом и горами вместо равнин. Похоже, именно на эту карту сейчас ставит Ереван.

Армянские СМИ со ссылкой на анонимный источник утверждают: парк ВВС Армении может пополниться чешскими учебно-боевыми L-39 Skyfox (Aero L-39NG). По этим данным, на заводе AERO Vodochody AEROSPACE уже собирают четыре борта — и адресатом называют именно Армению.

Деталь, которая меняет всю картину: судя по болгарской версии Skyfox и модернизированным L-39, прошедшим капремонт, эти машины при желании дооснащаются под борьбу с беспилотниками — включая реактивные. На фоне затянувшейся войны России и Украины это выглядит едва ли не самым дешевым способом закрыть дыры в противовоздушной обороне.

Кстати, украинцы тоже приглядывались к такой технике — и уперлись в очередь: минимум два года ожидания. Для страны, которая воюет здесь и сейчас, это равносильно отказу.

Для армянских летчиков L-39 — машина знакомая до последней заклепки, но новая версия умеет то, чего старая не могла: готовить пилотов к пересадке на истребители 4-го, 4+ и даже 5-го поколений — и при этом сама способна воевать по-настоящему.

Список того, что можно повесить под крыло, впечатляет для «учебки»: пулеметные и пушечные контейнеры калибра 12,7 и 20 мм, контейнер воздушной разведки, ракеты «воздух — воздух», блоки НАР LAU-32, авиабомбы — вплоть до корректируемых GBU с лазерным наведением. При грузоподъемности около 1200 кг теоретически можно подвесить и что-то потяжелее.

Иными словами, Skyfox, как в свое время его предшественник Albatros, одним движением превращается из парты в цельный боевой самолет для локальных задач: перехват, точечный удар, разведка, патрулирование неба над своими горами.

Для рельефа Армении такая машина — не роскошь, а расчетливое приобретение: неприхотливая, многозадачная, не требующая инфраструктуры уровня современного истребителя.

Косвенным намеком на готовящуюся сделку стал визит президента Армении Ваагна Хачатуряна в Чехию 4 сентября: он побывал на производстве AERO Vodochody AEROSPACE, и на официальных фотографиях компании его показывают в кабине L-39 Skyfox — без всякой опознавательной раскраски, будто самолет еще ничей.

Правда, в пресс-релизе компании формулировки предельно осторожные: осматривал ли президент уже заказанные машины или просто образцы на сборочной линии — не уточняется.

Если информация о четырех самолетах подтвердится, речь будет идти уже не просто об обновлении учебного парка, а о появлении у Армении сравнительно дешевого и гибкого инструмента, способного решать сразу несколько боевых задач. И тогда главный вопрос будет не в том, зачем Еревану понадобились новые «летающие парты», а в том, в какой именно конфигурации они поступят на вооружение и какую роль им отведут в обновляющейся архитектуре армянских ВВС.