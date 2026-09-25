Предложения по мирному урегулированию украинского кризиса «на столе», но Россия «как следует подумает» и будет принимать решения исходя из своих интересов.

Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«Так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров, да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в этой связи. И, в любом случае, все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — сказал Путин.