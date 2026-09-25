Заработная плата всех военнослужащих Министерства обороны Азербайджана после вычета налогов и других обязательных платежей в среднем увеличится на 22,8%.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении поправок в ряд законодательных актов, который обсуждается в комитете Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Также предлагается изменить систему пенсионного обеспечения военнослужащих. Военнослужащим будут назначать пенсию с начислением ежемесячной пенсионной надбавки в фиксированном размере.

Предельный возраст пребывания на службе по каждому званию будет определяться как пенсионный возраст по соответствующему званию. Путем усиления страхового механизма им будет назначаться и выплачиваться пенсия на общих основаниях исходя из пенсионного капитала, учтенного на индивидуальном лицевом счете.