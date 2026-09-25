Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что для поставок газа из Азербайджана в Армению необходимо построить новый газопровод и заключить долгосрочные контракты.

Шевцов отметил, якобы Ереван и Баку «не отрицают, что в моменте затруднительно осуществить поставки газа, так как необходимо строительство нового газопровода».

«А это, в свою очередь, оправдано только при условии долгосрочных контрактов и стабильного спроса», — подчеркнул он.

По словам замсекретаря Совбеза, российская сторона приветствует факт возобновления сотрудничества двух этих стран в энергетической сфере, что может говорить о положительном шаге в восстановлении мирной жизни в регионе. Вместе с тем он обратил внимание на то, что после многолетнего перерыва Азербайджан направляет в Армению дизельное топливо и бензин.