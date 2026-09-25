На этой неделе центр ближневосточной дипломатии переместился в Нью-Йорк. Лидеры, выступившие на 81-й сессии Генассамблеи ООН, говорили прежде всего о войне вокруг Ирана и ситуации в Газе и на Западном берегу. Их речи показали, что государства по-разному понимают условия мира и собственную роль в будущем региона.

Весьма интересным, впрочем как всегда, оказалось выступление президента США Дональда Трампа, который ожидаемо представил соглашение по Газе как успех американской дипломатии. А вот в отношении Ирана он вновь сделал ставку на давление. Напомнив о военных ударах и призвав к экономической изоляции Тегерана, президент США одновременно выразил уверенность в возможности новой сделки. В обоих случаях Вашингтон рассчитывает сам определять условия переговоров и добиваться их принятия.

В целом и арабские партнёры США не отказываются от американского плана по Газе, но не спешат объявлять его успехом. Министры иностранных дел Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других стран высоко оценили роль Трампа, одновременно потребовав обеспечить доставку помощи, вывод израильских войск и переход ко второй фазе соглашения. Иными словами, они хотят, чтобы Вашингтон использовал своё влияние для выполнения предложенного им плана.

По Ирану разногласия проявились еще более глубже. Для стран Персидского залива продолжение войны означает угрозу инфраструктуре, торговле и судоходству через Ормузский пролив. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани предложил вернуться к переговорам и создать систему региональной безопасности с участием Ирана. Турция также призвала не допустить расширения войны. Доха и Анкара не оправдывают действия Тегерана, но считают, что без него устойчивого соглашения о безопасности достичь не удастся.

Что же касается выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана, то оно стало прямым ответом Трампу. Он отверг обвинения в адрес своей страны, назвал удары по Ирану агрессией и подтвердил право Тегерана на мирные ядерные технологии. Пезешкиан также обвинил Запад в двойных стандартах, противопоставив давление на Иран отсутствию, по его оценке, сопоставимых мер в отношении Израиля. Такая позиция оставляет возможность для переговоров, но делает их начало трудным. Трамп предлагает сделку после силового давления, тогда как Тегеран не желает выглядеть стороной, уступившей под угрозой новых ударов.

В речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана палестинский вопрос занял центральное место. Турецкий президент потребовал усилить давление на Израиль, начать восстановление Газы и расширить признание Палестины. Неспособность ООН остановить насилие он связал с устройством Совета Безопасности.

О Газе и Палестине говорил и король Иордании Абдалла II, но говорил он об этих темах как об угрозах, которые затрагивают его страну напрямую. По его оценке, разрушения в Газе и расширение израильского контроля на Западном берегу вместе лишают палестинцев возможности создать жизнеспособное государство. Поэтому он предложил рассмотреть санкции и другие меры давления, а также предупредил, что действия Израиля на юге Сирии затрагивают границу и водную безопасность Иордании. При этом король поддержал мирные усилия Трампа, возложив ответственность за препятствия в исполнении соглашения на израильское правительство.

В свою очередь президент Сирии Ахмад аш-Шараа тоже сосредоточился на действиях Израиля. Он потребовал вывода израильских сил с территорий, занятых после декабря 2024 года, и подтвердил, что Дамаск не откажется от претензий на Голанские высоты. Сирия допускает переговоры о безопасности, но не согласна, чтобы они закрепили новые территориальные изменения. Поэтому опасения Дамаска и Аммана сходятся там, где речь идёт о положении на юге Сирии.

Критика Израиля прозвучала и от европейских лидеров. Эмманюэль Макрон поставил под сомнение разговоры о мире в Газе, пока доставка помощи остаётся ограниченной. Британский премьер Энди Бернэм заявил, что забота о безопасности Израиля не оправдывает действия его правительства в отношении палестинцев. Лондон уже ввёл ограничения на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу. На этом фоне израильская The Jerusalem Post расценила выступления первых дней сессии как признак растущей дипломатической изоляции страны. Израильское руководство, со своей стороны, отвергает обвинения и настаивает на необходимости противостоять ХАМАС и другим угрозам.

Таким образом, как и следовало ожидать, страны по-разному видят выход из создавшегося положения. Каждая стремится снизить угрозы прежде всего для себя и повлиять на условия будущих договорённостей. Но при всём различии интересов всё больше государств сходятся в том, что заявления о мире должны подтверждаться конкретными делами. В противном случае регион рискует оказаться перед лицом нового обострения.