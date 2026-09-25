Риск-ориентированный подход к количеству платежных карт, выпускаемых банками Азербайджана, не ограничивает использование уже действующих карт.

Об этом сообщили в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

В АБА отметили, что клиент может пользоваться имеющейся картой до окончания срока ее действия или закрытия карточного счета. При необходимости получить дополнительную карту клиент может обратиться в свой банк. Решение будет приниматься с учетом цели использования карты, характера операций и оценки возможных рисков.

Согласно новому подходу, за исключением карт для получения зарплаты, пенсий и других социальных выплат, карт, привязанных к предпринимательским и депозитным счетам, для каждого карточного продукта предусматривается одна карта в манатах и по одной карте в каждой иностранной валюте.

При этом ограничения действуют только в рамках конкретного банка. Клиент может получать карты в других банках, а также оформлять отдельные карты по разным карточным продуктам одного банка. Например, клиент может одновременно пользоваться картой Azal Miles и другими дебетовыми или кредитными картами.

Подход распространяется как на манатные карты, так и на карты в иностранной валюте, включая доллары США и евро.

В АБА сообщили, что риск-ориентированный подход применяется с 1 августа 2026 года. Банки и другие поставщики платежных услуг внедряют его поэтапно с учетом своих технических возможностей и внутренних процедур.

Основная цель нового подхода — снизить риски злоупотреблений и финансового мошенничества, а также обеспечить более единообразное применение риск-ориентированного подхода в сфере платежных услуг.