Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении Байрамов рассказал о реализации Ханкендинского коммюнике и Плана действий, принятых на 17-м саммите ОЭС. Он отметил запуск Центра чистой энергетики ОЭС в Баку и активную роль Шуши в качестве туристической столицы ОЭС в 2026 году.

Глава МИД подчеркнул важную роль Азербайджана в развитии Среднего коридора, в частности железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, Алятского порта, а также цифровой интеграции в рамках проекта Digital Silk Way.

Отдельно Байрамов отметил стратегическое взаимодействие между Южным Кавказом и Центральной Азией. Он напомнил об участии Азербайджана в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, а также сообщил о предстоящем саммите в Авазе.

Министр также проинформировал участников заседания о ходе азербайджано-армянского мирного процесса после Вашингтонского саммита в августе 2025 года. В частности, он отметил меры по укреплению доверия, снятие транзитных ограничений и масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура.