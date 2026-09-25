В Лянкяране проводится расследование дела о жестоком обращении с 3-летним ребенком. Отчим ребенка Гисмет Алиев, подозреваемый в избиении и причинении ему серьезных телесных повреждений, задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

По данным ведомства, по факту назначена соответствующая экспертиза. В зависимости от результатов расследования произошедшему будет дана правовая оценка.

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что состояние ребенка в настоящее время стабильное. Его здоровье и безопасность находятся под контролем.

Также рассматривается вопрос об ограничении родительских прав матери ребенка. С ней проводят беседы психологи и оказывают психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что ребенок 2023 года рождения был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с различными телесными повреждениями. Первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.