Государственное агентство РИА Новости опубликовало материал под заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой», посвященный возможному военному конфликту с Литвой.

Поводом стало решение литовского парламента об отмене запрета на размещение в стране ядерного оружия.

Автор материала Александр Носович пишет, что возможный конфликт в Прибалтике из-за географии будет значительно короче войны в Украине, и допускает применение Россией ракет с ядерными боезарядами.

«Россия может позволить себе даже отказ от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом», — говорится в публикации.

Однако не прошло и часа, как РИА Новости по неизвестной причине удалило статью со своего сайта.

Россия официально отрицает планы нападения на страны НАТО.