Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

«В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений. Информация об этом направлена армянской стороне», — говорится в сообщении.