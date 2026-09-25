Ассоциация банков Азербайджана сообщила о внедрении риск-ориентированного подхода к количеству платежных карт и счетов, привязанных к электронным деньгам.

Согласно новому подходу, в каждом банке клиенту будет выдаваться одна платежная карта по одному продукту. Ограничение не распространяется на зарплатные, пенсионные и социальные карты, а также карты, привязанные к предпринимательским или депозитным счетам.

При наличии обоснования клиент сможет получить дополнительные карты.

В Ассоциации подчеркивают, что мера направлена не на ограничение клиентов, а на повышение безопасности платежной системы и снижение рисков.