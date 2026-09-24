На фоне заявлений Еревана о необходимости установления мира на Южном Кавказе армяно-индийское военно-техническое сотрудничество продолжает последовательно расширяться. Похоже, что тут имеет место формирование новых возможностей армянской армии, начиная от современной артиллерии и радиолокационных средств до мобильной системы противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня.

Особого внимания заслуживают сразу три публикации индийского специализированного оборонного портала Defence.in, посвященные последним этапам интеграции индийских вооружений в армянские войска.

В августе Defence.in сообщил о проведении в Армении учений с индийской системой ПВО Akash-1S. По данным издания, армянские расчеты уже самостоятельно эксплуатируют комплекс, проходят регулярные тренировки и отрабатывают его перемещение, развертывание, работу радиолокационных средств и взаимодействие элементов батареи.

Сам факт появления подобных материалов важен не столько характеристиками конкретной ракеты, сколько стадией освоения вооружения. Defence.in сообщает, что армянские расчеты отрабатывают применение Akash-1S в различных районах страны.

При этом приобретение Akash-1S Арменией подтверждалось и ранее. В 2022 году Ереван заключил контракт примерно на 15 комплексов стоимостью около $720 млн, став первым зарубежным заказчиком индийской системы. О начале поставок сообщалось в 2024 году. Но Akash — лишь один элемент значительно более масштабного перевооружения.

Еще в 2020 году Армения приобрела у Индии радиолокационные станции Swathi, предназначенные для обнаружения и определения позиций артиллерийских и ракетных систем противника. Исследовательский центр PONARS Eurasia отмечал, что эта закупка стала важным элементом изменения структуры армянских оборонных возможностей после войны 2020 года.

Затем последовали реактивная система залпового огня Pinaka, артиллерийские орудия ATAGS, а также другое индийское вооружение. По данным ArmInfo, в 2022 году Армения подписала контракт более чем на $250 млн на поставку индийских Pinaka, противотанковых систем и боеприпасов. В 2023 году была оформлена сделка на ATAGS на $155,5 млн, предусматривавшая поставку до 90 орудий.

Таким образом, в армянских вооруженных силах делается ставка на мобильность, разведку и дальнобойный огонь.

Вторая из рассматриваемых публикаций Defence.in посвящена учениям с индийскими артиллерийскими установками ATAGS и MArG 155-BR. Издание пишет, что армянские подразделения уже интегрируют эти системы в боевые формирования и отрабатывают их применение.

ATAGS — 155-мм артиллерийская система, которую Министерство обороны Индии характеризует как средство для дальнобойных и точных артиллерийских ударов.

Во-первых, Армения получает современную артиллерию, во-вторых, у нее появляются средства обнаружения источника огня, включая Swathi, в-третьих, у нее есть реактивная артиллерия Pinaka, в-четвертых — противовоздушная оборона Akash.

Именно комбинация этих возможностей представляет интерес, чем характеристики каждого отдельного образца. Говоря простым языком, армянская армия постепенно получает возможность выстраивать цепочку: обнаружить — определить координаты — нанести удар — прикрыть свои подразделения с воздуха — быстро сменить позицию.

Тут не приходится говорить о советском наследии, поскольку издание также указывает, что закупаемые Арменией ATAGS предназначены для замены устаревающих советских артиллерийских систем и отличаются большей мобильностью, современными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Наибольшего внимания заслуживает третья публикация Defence.in.

Издание пишет, что Армения может стать первым зарубежным оператором перспективной управляемой ракеты Pinaka дальностью до 120 км. Несмотря на то, что система пока находится на стадии разработки и испытаний, сам факт интереса к ней все же представляет собой важный сигнал.

Армения уже эксплуатирует индийские комплексы Pinaka. Поэтому возможная поставка новой управляемой ракеты может стать не отдельным новым проектом, а развитием уже имеющейся у армянской армии ракетной системы. Иными словами, при подтверждении этой информации Ереван потенциально сможет получить увеличение дальности и точности огневого поражения, используя уже освоенную инфраструктуру Pinaka и подготовленные расчеты.

Скажем так, — на дипломатическом уровне ситуация действительно изменилась. Напомним, что в августе 2025 года Азербайджан и Армения при посредничестве США подписали Вашингтонскую декларацию, а текст соглашения о мире был парафирован. После того стороны не раз подтверждали приверженность процессу нормализации и дальнейшей работе над его реализацией.

Но, похоже, что для Армении мирный процесс сам по себе не означает прекращения военной модернизации. Более того, официальные армянские источники прямо подтверждают, что военно-техническое сотрудничество с Индией продолжается. Месяцем ранее министр обороны Армении Сурен Папикян обсуждал с министром обороны Индии вопросы военно-технического сотрудничества. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере исследований, разработок, инноваций и совместного производства в оборонной промышленности.

Еще в 2025 году Армения и Индия утвердили программу сотрудничества на 2026 год, включившую военно-техническое взаимодействие, боевую подготовку, военное образование, учения и обмен опытом.

Думается, что игнорировать количественное и качественное изменение армянского военного потенциала не стоит. Когда меняется сама архитектура армянской армии, Баку имеет основания внимательно отслеживать не отдельные заявления Еревана, а совокупность практических действий.

Причем показательна позиция самой Индии. В 2026 году индийские официальные структуры прямо сообщали о резком росте оборонного экспорта, а Армения стала одним из наиболее заметных покупателей индийской продукции.

Мирный процесс имеет значение только тогда, когда за политическими декларациями не формируется военная инфраструктура. Сегодня Армения говорит о мире, но одновременно наращивает возможности в сфере ПВО, реактивной артиллерии, контрбатарейной борьбы и дальнобойного огня.

Мирный процесс нельзя рассматривать как основание для ослабления бдительности. Напротив, именно в период, когда формально открывается окно для долгосрочного мира, необходимо особенно внимательно следить за тем, какие военные возможности создаются по другую сторону границы.

Потому что устойчивый мир на Южном Кавказе должен обеспечиваться не красивыми заявлениями, а реальными гарантиями безопасности. И если одна сторона продолжает последовательно наращивать свой военный потенциал, Азербайджан имеет все основания учитывать это как фактор собственной национальной безопасности.