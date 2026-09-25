Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки и сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ, существующую архитектуру европейской безопасности и мирный процесс на Южном Кавказе.

Дж. Байрамов сообщил о прогрессе в урегулировании между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что официальное закрытие Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур является важным шагом с точки зрения завершения постконфликтной повестки и приведения институциональных рамок в соответствие с нынешними реалиями в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по основным событиям в сфере международной безопасности.

20:22 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Словении Тоне Кайзером на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов.

Министры рассмотрели двустороннюю повестку с учетом того, что в 2026 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

В центре внимания на встрече был вопрос расширения сотрудничества в сферах энергетики и транзита. Поставки азербайджанского природного газа на рынок Словении были оценены положительно, также обсуждались возможности развития партнерства в области стратегической связанности вдоль Среднего коридора.

Также Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Северного Кипра Тахсином Эртугрулоглу.

Министры обменялись мнениями по двусторонним связям, а также по важным вопросам диалога в рамках многосторонних форматов.

В ходе обсуждений была подчеркнута значимость статуса наблюдателя Северного Кипра в Организации тюркских государств, отмечена важность расширения многосторонней координации и совместных инициатив в рамках тюркского мира, в том числе подготовительных работ к предстоящему Саммиту Организации тюркских государств.

Министры затронули региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.