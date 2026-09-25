Стратегические резервы Азербайджана превышают объем ВВП страны и позволяют покрывать расходы на импорт в течение 41 месяца.

Об этом заявил председатель Центрального банка Талех Кязымов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку, передает Trend.

По его словам, стратегические резервы в 3,5 раза превышают денежную массу M2, а внешний государственный долг составляет 6% ВВП. Доля валютных депозитов резидентов снизилась до исторического минимума — 25,8%.

Кязымов отметил, что курс маната остается стабильным с 2017 года. Согласно июльскому прогнозу ЦБ, ненефтяной ВВП Азербайджана в 2026 году вырастет на 4,4%, а профицит текущего счета составит $6,1 млрд.

Он добавил, что инфляция находится в целевом диапазоне ЦБ, и ожидается ее сохранение в этих пределах в среднесрочной перспективе.

По словам главы ЦБ, в условиях глобальной неопределенности Азербайджан уделяет особое внимание привлечению международного капитала для развития инфраструктуры, промышленности и транспортной связанности. Страна также рассчитывает на иностранные инвестиции для дальнейшей диверсификации экономики и развития своего положения как транспортно-логистического узла Среднего коридора.