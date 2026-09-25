Азербайджан располагает значительным потенциалом критического минерального сырья, включая медь, кобальт, ванадий, сурьму и марганец.

Как передает Minval.az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмайлов, выступая на сессии «Критическое минеральное сырье и глобальная экономическая безопасность» в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

По его словам, в результате проведённых до настоящего времени геологических поисково-разведочных работ в Азербайджане зарегистрировано более 1000 месторождений полезных ископаемых.

Особое значение для оценки потенциала критического минерального сырья имеют месторождения металлических руд, выявленные в районах Малого Кавказа, Нахчывана и Балакен-Загаталы.

«Филизчай, Хархар, Гёйдаг и Демирли находятся на различных стадиях изучения и разработки, что требует отдельного научного и экономического подхода к каждому проекту», — отметил министр.

Исмайлов подчеркнул, что медь занимает важное место в минерально-сырьевой базе Азербайджана. Этот металл имеет стратегическое значение для развития электрических сетей и энергетического оборудования. По его словам, страна располагает как опытом добычи меди, так и новыми возможностями в этой сфере.

Кроме того, в минерально-сырьевой базе страны имеются ресурсы кобальта и ванадия, а также проявления сурьмы, марганца и других потенциально критических видов сырья.

При этом министр отметил, что для определения промышленного значения этих ресурсов необходимо уточнение геологических данных, оценка запасов в соответствии с международными стандартами и проведение испытаний по переработке.

«Основная цель — превратить геологический потенциал, подтверждённый достоверными данными, в инвестиционные возможности, оценить возможности местной переработки и усилить роль Азербайджана в цепочках создания стоимости в сфере критического минерального сырья», — сказал Исмайлов.

По его словам, в настоящее время ведётся работа по цифровизации базы данных Государственного геологического информационного фонда, действующего с 1932 года. Это должно повысить доступность геологической информации и способствовать улучшению инвестиционной среды.

Министр также сообщил, что утверждённая 23 сентября Государственная программа развития горнодобывающей и металлургической промышленности Азербайджана на 2027–2030 годы предусматривает уточнение существующих запасов современными методами, расширение геологоразведочных работ, подготовку месторождения Филизчай к разработке и развитие перерабатывающих мощностей в Западном промышленном парке.