Официальный Баку расценивает позицию Патриархии Грузии в отношении храма Кюрмюк в Гахском районе как содержащую территориальные претензии. В МИД Азербайджана заявили, что последнее высказывание Патриархии противоречит духу дружбы, партнерства и добрососедства между двумя странами.

Ведомство также назвало неприемлемым использование иных названий для географических и исторических топонимов на территории Азербайджана.

«Азербайджан всегда уважал территориальную целостность и суверенитет Грузии. Такое же отношение грузинской стороны к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана составляет одну из важнейших основ стратегического партнерства между нашими странами. Именно поэтому непонятна позиция Патриархии Грузии, содержащая территориальные претензии в отношении Азербайджана», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что религиозным организациям следует избегать подходов, способных нанести ущерб отношениям дружбы и добрососедства между народами Азербайджана и Грузии.