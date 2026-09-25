Появление нового респираторного патогена может привести к пандемии с последствиями, сопоставимыми с пандемией COVID-19.

Такое мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться [новый] респираторный патоген. И это, в свою очередь, может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID», — сказал он на пресс-конференции в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По мнению Гебрейесуса, новая пандемия неизбежна, это всего лишь вопрос времени.

«Следующая пандемия — это не вопрос «если», а «когда», — подчеркнул он.

Глава ВОЗ отметил, что продолжающаяся эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго «напоминает о том, что вспышка заболевания может начаться где угодно и когда угодно и представлять угрозу не только для местных сообществ, но и для соседних стран и всего мира в целом».