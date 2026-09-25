Украина первой начала наносить удары по гражданской инфраструктуре России и торговым судам в Черном море, Россия понесла определенные потери, но восстановила утраченное.

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что с лета ВСУ начали бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, «в июне объявили о начале 40-дневной операции».