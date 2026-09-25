Украина первой начала наносить удары по гражданской инфраструктуре России и торговым судам в Черном море, Россия понесла определенные потери, но восстановила утраченное.
Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что с лета ВСУ начали бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, «в июне объявили о начале 40-дневной операции».
«Ну, это привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов — и российских, и тех, которые ходили под иностранных флагом. Да, мы это все восстановили», — отметил Путин.