Динамика роста ВВП Азербайджана за последние 25 лет была сопоставима с показателями Китая. При этом страна демонстрирует высокие темпы улучшения целого ряда экономических и социальных показателей.

Как передает Minval, об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер The European House – Ambrosetti Валерио Де Молли, представляя исследование на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам Де Молли, в рамках исследования Азербайджан сравнивался не только со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, но и с наиболее динамичными экономиками разных регионов мира.

«Фактически, рост ВВП Азербайджана за последние 25 лет был таким же, как у Китая с точки зрения динамики и роста», — отметил он.

Де Молли сообщил, что разработанный его командой Global Attractiveness Index охватывает 146 стран, на которые приходится 94% мирового населения и 98% мирового ВВП. В исследовании анализируются 24 ключевых показателя за 11 лет и около 9 млн единиц данных.

По итогам оценки Азербайджан занимает:

60-е место в мире по общей привлекательности;

15-е место в мире по динамичности;

73-е место по устойчивости;

62-е место по ориентации на будущее.

При этом, отметил Де Молли, в 2019 году Азербайджан занимал 140-е место по динамичности, что свидетельствует о значительном улучшении позиции страны.

«Ваша скорость — номер один в Кавказском регионе», — сказал он.

По словам эксперта, по 13 ключевым показателям Азербайджан демонстрирует положительную динамику, тогда как по шести показателям наблюдаются менее благоприятные результаты.

Среди наиболее заметных показателей Де Молли выделил энергетический баланс, по которому Азербайджан занимает 4-е место в мире.

Кроме того, страна занимает:

1-е место в мире по темпам роста числа научных публикаций, подготовленных исследовательскими центрами;

8-е место по соотношению государственного долга к ВВП;

6-е место по динамике притока прямых иностранных инвестиций;

4-е место по энергетическому балансу;

2-е место в мире по абсолютному улучшению показателя эффективности правительства с 2000 года;

6-е место по совокупной налоговой нагрузке, измеряемой как доля коммерческой прибыли;

6-е место по динамике притока ПИИ.

Отдельно Де Молли отметил стабильность национальной валюты Азербайджана в последние пять-шесть лет.

Еще одним показателем, который, по его словам, оказался неожиданно высоким, стало покрытие домохозяйств волоконно-оптичесным широкополосным интернетом. Полное оптоволоконное покрытие достигает 99% домохозяйств, что, по приведенному им сравнению, примерно на треть выше показателя Европы.

Эксперт выделил четыре основных преимущества Азербайджана: стабильность, динамичная экономическая среда, открытость и инновации, а также стремление к диверсификации.

Говоря о государственном долге, Де Молли отметил, что его уровень составляет около 20% ВВП, что примерно в четыре раза ниже среднемирового показателя и ниже уровня Европы и США.

При сравнении Азербайджана с наиболее динамичными экономиками мира Де Молли назвал среди сопоставляемых стран Саудовскую Аравию, Марокко, Мексику, Китай, Индию, Вьетнам и государства Центральной Азии.

Он подчеркнул, что приведенные показатели демонстрируют существенную динамику экономического развития Азербайджана за 25-летний период.