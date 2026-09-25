Почти 60% граждан Армении в ходе проведенного опроса выступили за проведение референдума по вопросу членства страны в Евразийском экономическом союзе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного службой Gallup International.

«38,9% отметили, что однозначно должен быть проведен референдум, 20,3% отметили, что скорее всего следует провести. То есть примерно 60% граждан считают, что референдум нужно провести. 9,3% опрошенных считают, что скорее не надо проводить референдум, и 25,1% отметили, что однозначно референдум не нужен, а 6,9% — затруднились ответить», — сообщил глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян на презентации результатов опроса.

Он также рассказал, что опрос о выборе между членством Армении в Евразийском экономическом союзе или в Европейском союзе показал, что сторонники и противники европейской интеграции разделились почти поровну — 29,4% граждан отметили, что нужно остаться в составе ЕАЭС, а 35,1% ответили, что нужно двигаться в сторону членства в ЕС.

«24,7% отметили, что не будут участвовать в голосовании, и 10,9% затруднились ответить на этот вопрос», — сообщил Навасардян.

Кроме того, состоялся опрос за и против вывода 102 российской военной базы с территории Армении.

«39,7% граждан отметили, что российская 102-я военная база необходима Армении для обеспечения безопасности страны. 24,7% отметили, что военная база должна остаться в Армении, однако условия ее размещения должны быть пересмотрены. То есть примерно 65% считают, что военная база должна остаться в Армении», — сказал Арам Навасардян.

По его данным, более 28% респондентов отметили, что Россия должна вывести военную базу, 6,8% опрошенных затруднились ответить.