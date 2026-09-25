Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров (75 кг) завоевал золотую медаль чемпиона Европы в болгарской столице Софии.

В финале он одолел Исмаила Мутсолгова из России со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28), сообщает Report.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы, в котором приняли участие 406 боксеров из 43 стран, с пятью медалями — двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми.

Ранее боксер Субхан Мамедов (50 кг) также завоевал золото турнира в Софии, Наби Искендеров (70 кг) взял серебро, Амин Мамедзаде (55 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) — бронзу.