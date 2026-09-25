Автомобили, которые россияне приобрели в Кыргызстане, а затем ввезли и зарегистрировали в России, начали объявлять в розыск по заявлениям прежних промежуточных владельцев.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, схема заключается в том, что автомобиль сначала оформляется в Кыргызстане, после чего продается гражданину России. Покупатель получает договор, оплачивает машину, ввозит ее в РФ и ставит на учет. Через некоторое время прежний владелец может заявить об угоне, после чего автомобиль изымают у российского покупателя.

Baza приводит в пример Lexus GX 460, изъятый у конечного владельца по заявлению об угоне. В другом случае BMW X6 M, купленный в Бишкеке, был объявлен в розыск уже после сделки. Российский суд признал покупателя добросовестным приобретателем и встал на его сторону.