Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, предложение прозвучало на встрече Трампа и Зеленского в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский вновь отказался от этой идеи.

Собеседники Bloomberg, знакомые с позицией украинского президента, сообщили, что Зеленского расстроило повторное поднятие Трампом этого вопроса.

По данным агентства, Вашингтон стремится возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.