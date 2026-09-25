Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, предложение прозвучало на встрече Трампа и Зеленского в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский вновь отказался от этой идеи.
Собеседники Bloomberg, знакомые с позицией украинского президента, сообщили, что Зеленского расстроило повторное поднятие Трампом этого вопроса.
По данным агентства, Вашингтон стремится возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.