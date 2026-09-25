Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Известие о гибели военнослужащих во время военных учений, проходивших в Мангистауской области, глубоко потрясло нас.

В эти тяжелые дни разделяю Вашу скорбь и от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Казахстана глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией», — говорится в письме.