19 сентября вошло в новейшую историю Азербайджана как день начала уникальной военной операции, которая навсегда поставила точку в многолетнем карабахском конфликте. Локальные антитеррористические мероприятия, продлившиеся всего 23 часа 50 минут, продемонстрировали миру не только абсолютное техническое превосходство азербайджанской армии, но и высочайшие стандарты воинского гуманизма.

Хроника молниеносного ответа: от провокации к капитуляции

События того дня развивались стремительно, требуя решительных и жестких мер для защиты государственных рубежей:

11:45 — позиции азербайджанской армии в Агдамском районе подверглись прицельному минометному и стрелковому обстрелу со стороны незаконных армянских вооруженных формирований. В результате провокации двое военнослужащих получили ранения.

13:10 — после оперативного анализа ситуации Вооруженные силы Азербайджана начали локальную антитеррористическую операцию с целью принуждения к миру и разоружения боевиков.

13:22 — Министерство обороны Азербайджана выступило с официальным заявлением, открыто обозначив цели и рамки проводимых мероприятий.

Следующий день, 13:00 — менее чем за сутки сопротивление противника было полностью сломлено. Незаконные формирования согласились на условия Баку, сложили оружие и капитулировали.

Стальной кулак: ювелирная точность и военное искусство

Операция проводилась под личным контролем Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Ее успех обеспечила безупречная координация различных родов войск, действовавших как единый, отлаженный механизм.

Взлом долговечных, глубоко эшелонированных оборонительных укреплений противника стал возможен благодаря мастерству подразделений коммандос и Сил специального назначения. Сухопутные войска, Военно-воздушные и Военно-морские силы, подкрепленные инженерно-саперными частями, действовали на опережение. Решающую роль сыграло рациональное и эффективное применение: высокоточной артиллерии и танковых соединений;

современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); передовых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые полностью парализовали координацию сил противника.

Главной особенностью этой операции стала её филигранная точность. Азербайджанская армия вела огонь исключительно по легитимным военным целям — позициям, складам боеприпасов и военной технике.

Военнослужащие не входили в населенные пункты и не вступали в контакт с гражданским населением армянского происхождения. Чтобы полностью обезопасить мирных жителей, зоны боевых действий были изолированы силами Внутренних войск, следовавших вторым эшелоном. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.

20 сентября в своем историческом обращении к народу Ильхам Алиев объявил о полном и окончательном восстановлении суверенитета Азербайджанской Республики. Этот триумф был достигнут ценой мужества, отваги и жизней лучших сынов Отечества.