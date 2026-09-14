11–12 сентября в Карабах и Восточный Зангезур состоялся визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса — уже двадцать второй по счету с 2020 года. В поездке, которую подробно освещал Minval Politika, приняла участие делегация из 150 человек, представляющая 58 стран и девять международных организаций, а сопровождал гостей помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. За два дня участники визита побывали в Ханкенди, Шуше, Агдере и Кяльбаджаре, ознакомились с ходом восстановительных работ и посетили ряд культурных и производственных объектов.

Формально это рутинное дипломатическое мероприятие – подобные поездки Баку организует регулярно на протяжении пяти лет, однако именно масштаб визита – более полутора сотен представителей почти шести десятков государств – превратил его в удобный повод для новой волны критики в адрес Азербайджана, дипломатов и их стран.

Кампания разворачивается по знакомому сценарию: критика последовала практически сразу и по нескольким направлениям одновременно. В Ереване и за его пределами развернулось активное обсуждение поездки: местные и иностранные лоббисты-комментаторы адресовали дипломатам угрозы и обвинения.

Показательно, что претензии звучат не только к Баку, но и напрямую к странам – участницам визита, прежде всего к тем, кто десятилетиями входил в состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Лоббистов сильно обидело, особенно участие французского посла в визите. Все это говорит о том, что постконфликтная реальность уже принята, наконец, всеми. Однако, по сути, дипломатам ряда государств пытаются объяснить, что они не вправе самостоятельно решать, куда ехать в пределах территории, официально признанной международным сообществом частью Азербайджана. Это и есть тот самый абсурд, о котором идет речь: суверенное государство должно якобы согласовывать перемещение аккредитованных при нём дипломатов по собственной земле с третьей стороной.

Формально кампанию ведут «политики», «политологи», «журналисты» и «активисты», то есть широкий и разношерстный круг лиц, что создает видимость «стихийной» и «независимой» реакции. Однако совпадение по времени, синхронность аргументации не оставляют сомнений: кампания ведется непосредственно из Еревана и офиса премьер-министра Никола Пашиняна. Мы это поняли еще давно, когда писали о том, как экс-прокурор МУС Луис Окампо выступал координатором кампании против Азербайджана, а инструкции и координация осуществлялись непосредственно при участии главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Ереван последние годы демонстративно продвигает риторику «мирной повестки» на переговорах, одновременно допуская «закулисную» активность, работающую на срыв или дискредитацию этого же процесса на неформальных треках.

Именно в этом и заключается главное противоречие армянской позиции. На переговорном треке Ереван говорит языком мира, подписания рамочного соглашения, снятия взаимных претензий. Но параллельно – руками активистов, диаспоральных структур и симпатизирующих «экспертов» – поддерживается информационная война, ставящая под сомнение сам суверенитет Азербайджана над его же международно признанной территорией.

Подобная двойственность объясняет главный тезис, который наша страна последовательно озвучивает на переговорах: без изменения Конституции Армении, в которой содержатся отсылки к территориальным претензиям к соседу, окончательный мирный договор подписан быть не может. Логика проста и справедлива: пока конституционная база теоретически допускает пересмотр границ, любые словесные заверения о мире можно в любой момент дезавуировать через параллельные механизмы влияния, включая информационные кампании.