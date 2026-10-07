Азербайджан 6 октября репатриировал из Сирии 13 своих граждан, среди которых шесть женщин и семь детей, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Для организации возвращения в Сирию были направлены представители рабочей группы, в которую входят сотрудники государственных структур, отвечающих за репатриацию граждан Азербайджана, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом.

Репатрианты прошли первичное медицинское и психологическое обследование. После этого при координации посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также генконсульства страны в Стамбуле им выдали свидетельства на возвращение и авиабилеты, после чего доставили в Азербайджан.

В МИД отметили, что для социальной реабилитации репатриантов и их возвращения к нормальной жизни будут приняты необходимые меры.