Министерство информации Пакистана отвергло сообщения Reuters о направлении в Саудовскую Аравию 30–40 тыс. пакистанских военнослужащих, назвав опубликованные агентством цифры и детали спекулятивными.

«Оперативные детали, касающиеся практической реализации коллективного сдерживания, являются вопросом оперативной конфиденциальности и не должны становиться предметом медийных спекуляций», – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве призвали СМИ ориентироваться на официальные заявления пакистанского МИД и других уполномоченных органов, а не на данные анонимных источников. «Запросы, если таковые имеются, следует направлять им, вместо того чтобы публиковать выдуманные цифры и детали», – заявили в ведомстве.

При этом Исламабад подтвердил приверженность безопасности Саудовской Аравии и священных городов Мекки и Медины, назвав ее «не подлежащей обсуждению».

Reuters ранее сообщал со ссылкой на пакистанского чиновника, что Исламабад в рамках обязательств по Мекканскому соглашению якобы направил в Саудовскую Аравию от 30 тыс. до 40 тыс. военнослужащих для защиты сухопутных границ королевства и участия в перехвате беспилотников и ракет. При этом агентство отмечало, что решения о направлении пакистанских сил непосредственно в Йемен для участия в боевых действиях принято не было.

Мекканское соглашение о совместной обороне было подписано Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией в августе. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на всех участников.