Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сохранило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год на уровне 550 тыс. баррелей в сутки, сообщает Report со ссылкой на октябрьский выпуск «Краткосрочного энергетического прогноза».

При этом EIA повысило оценку добычи в III и IV кварталах года до 550 тыс. баррелей в сутки против 540 тыс. баррелей, прогнозировавшихся месяцем ранее.

В I и II кварталах 2025 года добыча нефти в Азербайджане составляла 570 тыс. баррелей в сутки, в III квартале – 580 тыс. баррелей, в IV квартале – 590 тыс. баррелей.

По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составила 570 тыс. баррелей в сутки.