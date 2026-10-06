Турция планирует усилить военную поддержку Саудовской Аравии на фоне атак хуситов, направив в королевство военное оборудование и технических специалистов, сообщает Middle East Eye.

По данным издания, Анкара также рассматривает возможность отправки истребителей, пилотов и подразделений специального назначения. Они могут быть задействованы для защиты саудовской инфраструктуры, в том числе нефтепровода Восток – Запад, а также для взаимодействия с саудовскими и пакистанскими военными.

Кроме того, Турция может направить в Саудовскую Аравию силы экстренного реагирования и сопровождающие их боевые подразделения. При этом Анкара не планирует отправлять крупный военный контингент или напрямую вмешиваться в ситуацию в Йемене.

Для дальнейшего развертывания турецких сил за пределами страны потребуется одобрение парламента. Турция также должна ратифицировать Мекканское соглашение о совместной обороне с Саудовской Аравией и Пакистаном.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара готова помочь Эр-Рияду с военными потребностями в рамках этого соглашения. По его словам, речь может идти в том числе о технической поддержке.

При этом Турция по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение конфликта и считает, что переговоры могут дать результат в ближайшие месяцы.