Израильский политик и председатель партии «Зеут» Моше Фейглин заявил, что Израилю следовало применить в Газе военную силу, сопоставимую с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а убийство детей противника не противоречит «еврейской морали».

«Если бы мы сделали с Газой то, что американцы сделали в Нагасаки… Мир был бы на нашей стороне, так же как он был на нашей стороне после того, как мы победили в Шестидневной войне», – сказал Фейглин в интервью Jerusalem Post.

Журналист спросил политика, считает ли он морально допустимым убийство детей в ходе войны. В ответ Фейглин заявил, что с человеческой точки зрения не хочет видеть погибших детей.

«Поскольку я еврей и, наверное, немного слаб в моральном плане, я не хочу видеть убитыми детей, с моральной точки зрения именно это и следовало сделать», – добавил глава партии.

В том же интервью Фейглин заявил, что после атаки ХАМАС 7 октября Израилю следовало полностью взять Газу под контроль и сделать ее частью страны. Он также выступил за то, чтобы жители анклава покинули территорию.

«Я хочу видеть Газу пустой. Я не боюсь, когда они прячутся за своими детьми. И именно это они делают», – сказал политик.

Фейглин также заявил, что детей, которые будут расти в Газе, в будущем нельзя будет изменить или воспитать иначе.