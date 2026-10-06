Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев, задержанный после пересечения границы, как минимум некоторое время останется в Армении.

«Процедуры по нашему уголовному делу будут проходить в Республике Армения. Он останется в Армении как минимум на некоторое время. Ведется расследование, в настоящее время он находится под арестом», – заявил Пашинян в интервью программе «Ctrl Z» на телеканале Infocom, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе военнослужащего.

На вопрос о возможности обмена Мусаева на одного из армянских заключенных Пашинян ответил, что такой вариант создает встречный вопрос о том, кого Армения сможет передать Азербайджану в будущем.

«Предположим, мы скажем им: отдайте нам одного из заключенных, чтобы мы могли отдать этого солдата. А завтра, если наш солдат перейдет, кого мы им отдадим?» – сказал он.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что ранее пропавший на Лачинском направлении военнослужащий Насими Мусаев был обнаружен на территории Армении и задержан местными правоохранительными органами.

Позже Следственный комитет Армении сообщил, что Мусаев арестован на два месяца.