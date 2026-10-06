Французская Лига по правам человека (LDH) совместно с профсоюзами и другими организациями заявила об «отходе от принципов правового государства» при действиях полиции против участников протестов старшеклассников.

Правозащитники напомнили, что полиция вправе применять силу только в случае крайней необходимости и соразмерно угрозе, особенно если речь идет о несовершеннолетних.

С начала протестов во Франции были задержаны около 5 тысяч человек, порядка 2 тысяч — только за один день. Несколько эпизодов применения силы расследует служба собственной безопасности полиции.

Среди наиболее тяжелых случаев – 14-летний подросток со сломанной челюстью и выбитыми зубами, 16-летний школьник, потерявший зрение на правый глаз, а также 15-летний подросток из Ланса, которому в результате взрыва светошумовой гранаты оторвало кисть руки.

LDH и профсоюзы намерены обратиться к уполномоченному по правам человека и спецдокладчикам ООН. Они требуют прекратить использование против школьников подразделений, не подготовленных к обеспечению порядка во время массовых протестов.

Правозащитники считают, что жесткие действия полиции лишь усиливают напряженность и фактически превращают несовершеннолетних протестующих во «внутренних врагов».

