Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной готовности к открытию второй линии нового района имени президента России Владимира Путина в Грозном.

«Сегодня проверил готовность к открытию второй линии одного из самых масштабных и грандиозных градостроительных проектов в истории нашей республики – нового района имени президента России Владимира Владимировича Путина… Вторая линия района имени Владимира Путина полностью готова к торжественному открытию», — написал Кадыров в Telegram-канале.

О завершении всех ключевых этапов строительства ему доложил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

По его словам, в рамках второй линии построено 38 многоквартирных домов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Речь идет о жилье с сопутствующей инфраструктурой. Центральной частью нового района станет пешеходный бульвар имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова протяженностью 1,8 километра. Он объединит две мечети общей вместимостью 11 тысяч человек и православный храм на 555 мест.

«Я остался очень доволен увиденным. Грозный с каждым днем хорошеет, стремительно развивается и укрепляет статус одного из самых благоустроенных и безопасных городов нашей великой Родины – России», – отметил глава Чечни.

Он отдельно поблагодарил свою мать Аймани Кадырову за вклад в процветание республики.

