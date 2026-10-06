Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара и обвинил российскую сторону в попытке создать угрозу судоходству в западной части Черного моря.

«Сегодня получили обновленную информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются», – написал Зеленский по итогам совещания с чиновниками, военными и представителями ключевых служб.

По его словам, Украина также готовит дополнительные решения в ответ на российские удары по украинской логистике. Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Заявление прозвучало на фоне атаки на два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Один из кораблей затонул, второй получил повреждения. Болгарские власти сообщили, что суда были атакованы воздушными и морскими беспилотниками, а спасательная операция продолжается.

Зеленский заявил, что украинские Силы обороны не проводили операций в этом районе, и связал атаку с Россией. По его оценке, Москва стремится парализовать судоходство в западной части Черного моря.

При этом российская сторона и болгарские власти на данный момент не подтвердили ответственность Москвы за атаку на суда.

