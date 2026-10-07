Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов были уничтожены десятки иранских руководителей, и признался, что не знает, кто сейчас управляет страной.

«Никто не знает, кто управляет Ираном. Возможно, это даже хорошо», — сказал Трамп.

Он добавил, что среди уничтоженных были десятки иранских руководителей, которых назвал «террористами».

«Помните Хомейни? Они все ушли», — заявил президент США.

Американский лидер также заявил, что Ормузский пролив принадлежит Соединенным Штатам. При этом, он отметил, что «нефть из пролива нужны не США, а другим».