Развитие собственного производства в широком круге отраслей остаётся одним из приоритетов экономической политики Азербайджана. Подтверждением этому стало посещение президентом Ильхамом Алиевым Пираллахинского промышленного парка и открытие предприятия Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations по производству лекарственных препаратов.

Завод стоимостью 113,9 млн манатов рассчитан на выпуск 60 млн упаковок лекарств в год, включая 2,5 млрд таблеток и капсул. Здесь планируется производить препараты для лечения сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний, антибиотики и обезболивающие. В течение пяти лет предполагается локализовать выпуск более 500 препаратов. Таким образом, предприятие должно существенно расширить ассортимент лекарств, производимых в Азербайджане.

Это особенно важно с учётом неутешительной статистики смертности. По данным Госкомстата, в последние годы болезни системы кровообращения стали причиной смерти около 60 % всех умерших в стране. И сам масштаб показывает, насколько важны доступность препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и бесперебойное обеспечение пациентов, нуждающихся в постоянной терапии.

Лекарства относятся к товарам устойчивого спроса, поэтому их выпуск создаёт постоянный рынок сбыта для отечественной ненефтяной промышленности. При этом масштаб предприятия предполагает работу и за пределами страны. Заявленные поставки в Узбекистан, Казахстан, Грузию и другие государства должны помочь загрузить мощности и превратить фармацевтику в дополнительный источник экспортных доходов.

Проект реализован при участии турецкого производителя Gen İlaç, которому принадлежит 66 % предприятия, Фонда развития бизнеса Азербайджана с долей 29 % и турецкой SIA Pharmaceuticals с долей 5 %. Такая структура объединяет зарубежный производственный опыт и государственную поддержку освоения новой отрасли. Для Азербайджана её практический смысл состоит в привлечении технологий, подготовке специалистов и постепенном переносе производства лекарств внутрь страны. На заводе предусмотрено 178 постоянных рабочих мест, а сотрудничество с Азербайджанским медицинским университетом и Карабахским университетом должно связать производство с подготовкой кадров.

Площадкой для этой работы стал Пираллахинский промышленный парк, созданный в сентябре 2016 года на территории площадью 30 гектаров. Его основная специализация — фармацевтическая продукция и медицинские изделия. Следует подчеркнуть особо, что государство обеспечивает инженерную инфраструктуру и льготные условия, снижая затраты инвесторов на создание предприятий. По своему назначению парк должен стать ядром фармацевтического кластера, где концентрация производителей позволяет формировать общий рынок специалистов, развивать лабораторные услуги, упаковку и логистику. Пока речь идёт о становлении такого комплекса — полноценная кооперация между предприятиями должна складываться по мере расширения производства.

Новый завод дополняет уже складывающуюся производственную базу. В Пираллахинском промышленном парке действует Diamed Co, выпускающий одноразовые шприцы. В самом Пираллахинском районе в 2023 году открылся завод Diamed Development Group по производству внутривенных растворов. Эти предприятия обеспечивают разные потребности здравоохранения — от медицинских расходных материалов до препаратов, широко используемых в стационарах. Gen Pharma расширяет эту специализацию за счёт массового выпуска таблеток и капсул.

К тому же для Пираллахи, исторически связанного с нефтедобычей, это означает не только появление новой экономической специализации. Создание рабочих мест также способствует развитию жилой зоны одного из самых отдалённых посёлков Баку, повышая спрос на жильё, услуги и инфраструктуру.

При этом развитие фармацевтической промышленности не ограничивается Пираллахинским парком — предприятия отрасли создаются и в других районах Большого Баку. В ноябре 2025 года в посёлке Гёкмалы Абшеронского района открылось предприятие Scandens Pharmaceutical Industries, рассчитанное примерно на 800 млн таблеток и капсул ежегодно. Такая концентрация позволяет использовать близость университетов, медицинских учреждений, крупнейшего потребительского рынка и транспортной инфраструктуры. Пираллахи становится специализированным ядром отрасли, но её развитие уже охватывает более широкую территорию столичной агломерации.

По структуре открытых предприятий видно, что Азербайджан прежде всего осваивает производство готовых лекарственных форм и медицинских изделий. Это необходимый этап формирования отрасли, позволяющий накапливать технологический опыт и постепенно замещать импорт. Конечно, местный выпуск таблеток, капсул или растворов ещё не означает независимости от зарубежных лекарственных субстанций и оборудования. Поэтому дальнейшее значение Пираллахинского парка будет определяться глубиной локализации, фактической загрузкой заводов и способностью их продукции конкурировать по качеству и цене. Открытие Gen Pharma расширяет возможности для такого развития, а его результат должен проявиться в устойчивых поставках отечественных лекарств.