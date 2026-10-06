США не будут наращивать военное присутствие в Исландии без согласия Рейкьявика, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в исландской столице.

«Мы никогда не будем делать что-либо без сотрудничества с местными властями», — ответил он на вопрос журналистов о возможном усилении американского военного присутствия на острове.

Рубио отметил, что Исландия располагает важной инфраструктурой и технологиями, а ее стратегическое положение имеет большое значение для коллективной безопасности США и стран НАТО, а также для всего Арктического региона.