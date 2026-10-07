В Москве в октябре пройдет первая встреча по энергетике в региональном формате «3+3» с участием стран Южного Кавказа, России, Турции и Ирана, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью РИА Новости.

По его словам, встреча по вопросам энергетического сотрудничества состоится на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Калугин отметил, что практическое взаимодействие в рамках «3+3» расширяется. В июне на Петербургском международном экономическом форуме была запущена экспертная «дорожка» платформы с участием политологов из всех шести стран региона, включая Грузию.

«По тому, где состоится следующее заседание министров иностранных дел стран-участниц «3+3», должны сейчас определиться Баку и Ереван. Готовы оказать партнерам необходимое содействие», – указал представитель российского МИД.

Формат «3+3» объединяет Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Иран и Турцию. При этом Грузия пока не участвует в работе платформы на официальном уровне, хотя ее представители подключаются к экспертным мероприятиям.

Последняя встреча глав МИД в рамках «3+3» прошла в Стамбуле в октябре 2024 года. Стороны договорились продолжать сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, торговли, инвестиций и связности региона.