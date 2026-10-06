Президент России Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В национальной туристической зоне «Аваза»… под председательством президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова состоятся два крупных мероприятия на высшем уровне – заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Каспийский экологический саммит», – сказал Ушаков журналистам.

На Каспийском экологическом саммите президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана обсудят сотрудничество в природоохранной сфере. Особое внимание планируется уделить мерам по предотвращению обмеления Каспия и сохранению его биоресурсов.