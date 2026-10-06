Президент Франции Эммануэль Макрон созовет во вторник вечером экстренное совещание с участием премьер-министра Себастьена Лекорню и министра национального образования Эдуара Жеффре на фоне массовых протестов старшеклассников по всей стране.

По данным BFMTV, встреча пройдет в Елисейском дворце. Макрон намерен обсудить с министрами ситуацию вокруг протестов, которые начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и затем распространились на другие города Франции.

Во вторник акции прошли сразу в нескольких десятках городов. Утром на улицы вышли около 86 тыс. человек, а занятия были полностью или частично приостановлены в 891 лицее. В отдельных городах протесты сопровождались столкновениями с полицией.

Как ранее сообщило AFP со ссылкой на данные МВД Франции, всего во вторник в манифестациях старшеклассников по стране приняли участие 256 тыс. человек. За время протестов правоохранители провели более 6 тыс. задержаний, в 90% случаев речь шла о несовершеннолетних.

Участники акций требуют увеличить финансирование образования, отремонтировать школы и решить проблему нехватки преподавателей. Среди причин недовольства также называют перегруженное расписание и другие проблемы французской системы образования.

