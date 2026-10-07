Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Ирана находится в крайне тяжелом состоянии, а инфляция в стране якобы достигает 300%.
«Их министр нефти подал в отставку», – сказал Трамп.
Он добавил, что якобы глава ведомства заявил: у Ирана «нет экономики, нефти и ничего больше».
Американский президент также отметил, что в последние дни через Ормузский пролив прошло несколько миллионов баррелей нефти, а объемы поставок восстановились до уровня, существовавшего до войны, а иногда и превысили его.
Ранее сообщалось, что министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, которую принял президент страны Масуд Пезешкиан.