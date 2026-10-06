Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром финансов Израиля Зеэвом Элькиным угрозы безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество между двумя странами.

Элькин прибыл в Киев в составе израильской делегации по случаю мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Во время встречи Зеленский заявил, что Иран передал России технологии производства реактивных «Шахедов».

По словам украинского президента, аналогичное оружие Иран применял во время атак на Израиль. Зеленский также отметил, что более тесное сотрудничество Украины и Израиля может способствовать укреплению безопасности обеих стран.

По данным украинских СМИ, поездка Элькина в Киев также едва не оказалась под ударом. Снаряд упал возле пункта пропуска Паланка – Маяки – Удобное на границе Молдовы и Украины всего за несколько минут до того, как через него проехал министр. Сам Элькин не пострадал и продолжил визит.

