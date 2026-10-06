Высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим назвал возможное переизбрание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «катастрофой» для страны и всего мира, обвинив его в продолжении конфликта в Газе ради личных политических интересов.

«Он хочет продолжить свою грязную и смертельную миссию. Пока Нетаньяху остается в регионе не будет ни мира, ни развития, ни спокойствия. Для Израиля и всего мира его переизбрание будет катастрофой», – заявил Наим в интервью Al Arabiya.

По словам представителя ХАМАС, инициативы, направленные на развитие и процветание региона, «заблокированы этим человеком». Он также заявил, что Нетаньяху опасается тюремного заключения и поэтому рассматривает продолжение конфликта в Газе как личный вопрос мести.