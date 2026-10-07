Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что демократы могут попытаться объявить импичмент президенту Дональду Трампу уже в первые дни после выборов, если вернут контроль над палатой.

«Это гарантировано. Возможно, в первый-второй день», — сказал Джонсон в эфире C-SPAN, отвечая на вопрос о возможных действиях демократов в случае их победы.

Выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Американцы определят новый состав Палаты представителей, а также изберут сенаторов на 35 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролируют республиканцы. Демократы рассчитывают вернуть большинство в Палате представителей на фоне предстоящих промежуточных выборов.